Хартия ислама Франции: три федерации решили подписать документ

Жан-Кристоф Мармара / Le Figaro

Три федерации объявили в субботу о своем решении подписать "Хартию принципов ислама во Франции", текст, которого желает правительство и который они описывают как "идеальный компромисс". В совместном заявлении турецкие федерации Координационного комитета турецких мусульман во Франции (CCMTF) и Милли-Горус, а также движение "Вера и практика", близкое к строгим проповедникам Таблиг, заявили: "Этим торжественным актом мы приглашаем все федерации-члены CFCM (Французский совет мусульманской веры, прим. редактора) объединиться в этом уникальном органе, который является и будет оставаться нашим общим домом, в этом мы убеждены".

Руководители CFCM (Французского совета мусульманской веры) в Елисейском дворце 18 января 2021 года.

Эти три федерации заявили, что они отвечают на комментарии министра внутренних дел Жеральда Дарманена от 13 декабря о "смерти" CFCM. Они изначально отказались подписать "Хартию принципов ислама Франции", к которой призывала исполнительная власть и которая запрещает "вмешательство" иностранных государств и подтверждает, в частности, "совместимость" ислама с Французской Республикой и гендерным равенством.

В январе 2021 года, когда лидеры CFCM объявили о достижении соглашения по этой хартии, CCMTF, CIMG France и Foi et Pratique критиковали отсутствие консультаций по тексту и его содержанию и считали, что это рискует "ослабить" доверие к мусульманам.

Однако три федерации остались в составе CFCM - исторического собеседника государственных органов власти по вопросам мусульманского культа, в то время, как четыре другие, включая Парижскую мечеть, решили выйти из правления CFCM и создать "Координацию".

CFCM, которая была создана в 2003 году и объединяет несколько федераций мечетей, с тех пор была ввергнута в беспорядок. "Расхождения, выраженные тремя федерациями, были "опасно использованы для создания атмосферы раскола, вредящей мусульманам Франции", - пишут они, объясняя свою инициативу, направленную на "освобождение от ответственности, которая несправедливо возлагается на нас".

"Наша главная задача - работать во имя единства мусульман Франции и национального сплочения, уважая при этом принципы и ценности Республики, которые были подорваны в эти трудные времена", - заявили они.