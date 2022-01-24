Корсика ищет пути выхода из кризиса в отношениях с Парижем

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В интервью "Le Monde" президент исполнительного совета Корсики считает "необходимым" собрать вместе корсиканских заключенных, осужденных за убийство префекта Эриньяка, прежде чем приступать к долгосрочному диалогу.

Переизбранный президентом исполнительного совета Корсики после территориальных выборов в июне 2021 года, автономист Жиль Симеони надеется, что государство предпримет действия, чтобы "выйти из логики политической блокировки и взаимного непонимания, которая преобладает после избрания Эммануэля Макрона".

Вы ожидаете, что государство изменит свою политику в отношении Корсики. Что вы имеете в виду?

Во-первых, что он учитывает выражение всеобщего избирательного права. Корсиканцы высказывались трижды, по случаю территориальных выборов, в 2015, в 2017 и в 2021 годах. Сегодня созданы все условия для того, чтобы мы вместе, в диалоге и взаимном уважении, построили глобальное политическое решение, общий путь, чтобы выйти из логики конфликта, который длится уже полвека. Мы не имеем права упустить такую историческую возможность.

Вы несколько раз встречались с Эммануэлем Макроном. Что стало результатом этих обсуждений?

Я не обязан отчитываться о переговорах, которые у меня были с Президентом Республики. Я могу сказать, что было общее желание выйти из логики политической блокировки и взаимного непонимания, которая преобладает после избрания Эммануэля Макрона. Мы вместе рассмотрели шаги, которые необходимо предпринять, перспективы, которые необходимо предложить, чтобы вовлечь этот процесс в долгосрочную перспективу. У него есть возможность и ответственность. Мы не требуем всего, сразу и везде. Мы понимаем все непредвиденные обстоятельства, но это не должно отвлекать нас от необходимости решения корсиканского вопроса. Нам нужны жесты, которые восстановят доверие.

Среди этих жестов есть один, который касается корсиканских заключенных, осужденных за убийство префекта Эриньяка. Надеетесь ли вы на скорое сближение?

Этот жест незаменим. Это было бы лишь верным применением закона. Это требование, выдвинутое на Корсике всеми политическими силами и переданное во все ряды Национального собрания. Это сближение ни в коем случае не является способом игнорирования боли гражданских сторон, это просто способ обеспечить приоритет закона над государственными мотивами или логикой мести.

Не рискует ли этот вопрос стать обязательным условием для рассмотрения других крупных дел, находящихся на рассмотрении?

Нельзя начинать диалог с предварительных условий, но для того, чтобы перспектива диалога была убедительной, она должна быть материализована жестами с обеих сторон. Со стороны националистов эти жесты делаются уже давно. То же самое должно сделать и государство.

Остается ли актуальным визит Жана Кастекса на Корсику? Какой смысл будет иметь эта поездка премьер-министра, если она превратится в диалог глухих?

Не мне, конечно, судить о возможности визита премьер-министра. Для всех корсиканцев очевидно, что эта поездка имеет смысл только в том случае, если она заложит первый политический и символический камень ожидаемой новой политики.

Последние территориальные выборы подтвердили распад националистического большинства. Есть ли у вас теперь свобода в проведении своей политики?

Я следую, и территориальное большинство вместе со мной, обязательствам, взятым перед корсиканцами в 2015 и 2017 годах. Действительно, были внутренние разногласия. Сегодня урны для голосования сказали свое слово. Мы хотим, чтобы все националисты, включая тех, кто не входит в территориальное большинство, были связаны дискуссиями с государством. В этот процесс должны быть вовлечены все политические силы Корсики и, помимо этого, все живые силы.

Спустя четыре года после создания Коллективности Корсики, она, похоже, с большим трудом приводится в рабочее состояние, и ряд файлов по-прежнему застрял, например, проект порта Карбонит в Бастии, делегация государственной службы для морской службы острова, управление отходами или энергетический переход...

Сложные проблемы, которые накапливались десятилетиями, невозможно решить по мановению волшебной палочки. Строительные работы, которые нас ожидают, займут пятнадцать или двадцать лет. Это правда, что мы находимся у руля уже шесть лет, но с накоплением беспрецедентных трудностей, которые не должны быть абсолютным оправданием. Мы, конечно, первые бухгалтеры и первые люди, ответственные за успех, но для этого также необходимо партнерство с государством - важнейшим игроком. В этой добродетельной перспективе каждая сторона имеет все преимущества.

Вы регулярно обвиняете государство в задержках или блокировках, но разве не вы также несете ответственность?

Я всегда говорил, что нельзя спасти народ по доверенности. Мы, корсиканцы, должны коллективно принять этот вызов. Но на государстве лежит большая доля исторической ответственности в нынешней ситуации, и именно оно по-прежнему обладает правом решения или со-решения в важнейших областях, в том числе в повседневной жизни.

Государство сделало значительный жест, выплатив 50 миллионов евро, чтобы облегчить Коллективу урегулирование дела Corsica Ferries. Кроме того, существует вопрос о морской службе Корсики...

Государство внесло свою лепту в урегулирование спора с Corsica Ferries. Это важный политический жест. Это следует приветствовать, но важнее то, что нам удастся создать морское и воздушное сообщение, отвечающее ожиданиям островной территории. На протяжении полувека вопрос о морском транспорте отравлял повседневную жизнь корсиканцев. Нам необходимо найти баланс между интересами Корсики, материка, граждан, компаний и экономических операторов в решении, которое будет юридически безопасным, экономически и социально благоприятным, и которое будет одобрено корсиканским коллективом, государством и Европейским Союзом. Это сложный проект. Мы хотим работать вместе с государством над созданием новой системы, которая будет применяться с января 2023 года. Я считаю, что мы добились значительного прогресса.

Каким образом полная автономия, на которую вы претендуете, могла бы конкретно изменить повседневную жизнь корсиканцев?

Автономия не является альфой и омегой решения проблем. Это институциональное выражение общей динамики, которую предстоит создать. Это также подразумевает, что мы равны стоящим перед нами задачам. Однако существует антиномия в стремлении к большей ответственности и в логике усиленной зависимости в отношении бюджетных ресурсов. Поэтому автономия также должна быть фискальной.

Ваши отношения с префектом Паскалем Леларжем, как известно, напряженные. Будет ли смена держателя поста позитивным сигналом в ваших глазах?

Корсиканцы ожидают и надеются на радикальное изменение государственной политики в отношении своей территории. Если этот выбор сделан, очевидно, что его не может нести представитель государства, который находится в оппозиции к этому новому видению.