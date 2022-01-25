https://news.day.az/world/1429853.html Турция успешно испытала беспилотный военный корабль
Турция успешно испытала беспилотный военный корабль
рецкий беспилотный боевой корабль "ULAQ" успешно прошел испытания.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает газета "Sabah".
Отмечено, что в 2021 году впервые в мире была выпущена ракета с беспилотного военного корабля и цель была уничтожена, корабль "ULAQ" будет участвовать в охране баз и портов с помощью новой системы оружия с дистанционным управлением.
Судостроительный завод "ARES" в Анталии и расположенный в Анкаре "Meteksan Müdafiə" успешно завершили стрельбовые испытания, интегрировав 12,7-мм дистанционно управляемую систему вооружения в первую в Турции платформу "SIDA ULAG".
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