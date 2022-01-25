Турция успешно испытала беспилотный военный корабль

рецкий беспилотный боевой корабль "ULAQ" успешно прошел испытания.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает газета "Sabah".

Отмечено, что в 2021 году впервые в мире была выпущена ракета с беспилотного военного корабля и цель была уничтожена, корабль "ULAQ" будет участвовать в охране баз и портов с помощью новой системы оружия с дистанционным управлением.

Судостроительный завод "ARES" в Анталии и расположенный в Анкаре "Meteksan Müdafiə" успешно завершили стрельбовые испытания, интегрировав 12,7-мм дистанционно управляемую систему вооружения в первую в Турции платформу "SIDA ULAG".