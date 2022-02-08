Новый удар по кампании социалистки Анн Идальго во Франции

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Le Monde

В то время как кандидат в президенты от Социалистической партии должна посетить Лилль в воскресенье, секретарь первого департамента Бенджамин Сент-Уайль объявил, что не будет спонсировать ее и выходит из партии.

Анн Идальго, кандидат от социалистов на президентских выборах, 2 февраля 2022 года.

Новый удар по кампании социалистки Анн Идальго. И на этот раз он исходит от ее собственной партии. Хотя в воскресенье, 6 февраля, она должна приехать в Лилль для встречи с мэром города Мартином Обри, в пятницу она стала мишенью для тяжелых обвинений со стороны первого секретаря Северной федерации Социалистической партии (PS) Бенджамина Сент-Уиля.

Последний обратился к прессе в мэрии города Жомон, который он возглавляет, чтобы объявить, что он не будет спонсировать Анн Идальго на президентских выборах и покидает Соцпартию Франции, осуждая "кандидатуру, дискредитированную самими левыми избирателями". Г-н Сент-Уайль, в частности, имел в виду пятое место кандидата от социалистов в Народном праймериз, позади евродепутата Пьера Ларрутуру (Нувель Донн). "Я боюсь, что из-за глухоты" эти выборы будут "смертельными" для Социалистической партии, настаивает он.

Он сказал, что ему жаль, что левые предлагают "жалкое зрелище". "Мы приносим надежды левого народа на алтарь разобщенности и партийных интересов. Я горько, сильно сожалею об этом. Я больше не приемлю эту игру в обман, когда мы заставляем наше движение верить, что все будет хорошо", - сказал он.

Поэтому Бенджамин Сент-Уайль считает, что необходимо "сказать "стоп", оставаясь верным своим ценностям", и призвал "создать условия для собирания" левых. В то время как он критикует "методологическую установку" гражданских праймериз, на которых в воскресенье победила Кристиан Таубира, то лидер департамента считает, что эта инициатива послала "сильные сигналы", включая "стремление к единству, к которому партии остаются глухи". Г-н Сент-Уайль также сказал, что не отдаст свое спонсорство "кому попало", потому что левые актеры "несут коллективную ответственность".

"Нет эффекта".

Хотя в то же самое время аккаунт Анн Идальго в Твиттере передавал твиты избранных должностных лиц, которые дали свою спонсорскую поддержку, Мартина Обри попыталась минимизировать этот уход и это обвинение за два месяца до президентских выборов. По словам мэра Лилля, сказанным в интервью агентству Франс Пресс (AFP), это "никак не повлияет" на предвыборную кампанию г-жи Идальго.

Секретарь - который также возглавлял оппозиционную группу Gauche républicaine et écologique в региональном совете Hauts-de-France - "никогда полностью не выполнял свои обязанности, вероятно, потому что был перегружен". Это не помешало федерации работать", - продолжила она, добавив, что г-н Сент-Уайль никогда раньше не упоминал о "проблемах или политических разногласиях".

Это "жестокое, несогласованное решение, о котором я сожалею", - сказал AFP Патрик Каннер, сенатор ПС от севера Франции. "Это важное политическое событие, но такое, которое будет преодолено в течение 72 часов" с проведением заседания федерального совета, сказал он. Однако он останется дополнительным эпизодом в кампании в виде перекрестка для Анн Идальго.