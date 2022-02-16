В Австрии отменят часть ограничений по COVID-19

Власти Австрии отменят часть связанных с COVID-19 ограничений с 5 марта, заявил канцлер республики Карл Нехаммер. Об этом сообщает Merkur.de, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Например, больше не будет установленного часа закрытия ресторанов, ночные заведения смогут снова открыться. Станет возможным проводить мероприятия без ограничений", - сообщил канцлер на пресс-конференции правительства.

C 19 февраля до момента отмены большей части ограничений будет действовать смягченный пакет коронавирусных мер. Теперь непривитые граждане смогут посещать все общественные места и мероприятия при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или теста на антиген к коронавирусу.

"Это означает, что больше не будет никаких правил на посещение общественных мест, больше никакого "зеленого паспорта"", - добавил глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн.