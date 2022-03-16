В Австралии отменят запрет на прибытие круизных лайнеров

Австралия отменит запрет на заход и швартовку круизных лайнеров в портах континента с 17 апреля 2022 года. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На основании рекомендаций медицинских экспертов правительство Австралии не станет продлевать запрет на прибытие и стоянку международных круизных лайнеров в австралийских портах после 17 апреля", - указал Хант в заявлении, опубликованном на сайте Минздрава страны.

Министр отметил, что запрет, действовавший с 18 марта 2020 года, "оказался весьма эффективным инструментом для контроля распространения COVID-19 на территории Австралии", однако пришло время отказаться от него. "Чтобы обеспечить безопасное возвращение международных круизов в Австралию, мы примем дополнительные меры безопасности, включающие требование обязательной вакцинации против коронавируса для всех пассажиров, более строгую отчетность для экипажей и разработку новых медицинских протоколов, позволяющих быстро и адекватно реагировать на чрезвычайные ситуации", - указал он.

Также Хант уточнил, что регионы страны самостоятельно решат, когда именно находящиеся на их территории порты начнут принимать круизные лайнеры и какие дополнительные требования и санитарные ограничения будут действовать для их пассажиров и экипажей. Требование об обязательной вакцинации не менее чем двумя дозами препарата, одобренного австралийским фармрегулятором, будет действовать на всей территории страны.

Согласно данным австралийского МВД, до пандемии страна ежегодно принимала более 350 круизных лайнеров, перевозивших свыше 600 тыс. пассажиров.