«Погоня» грузового колеса за собакой в Китае

Несколько камер видеонаблюдения, находящихся в спальном районе уезда Лайчжоу (округ Яньтай, провинция Шаньдун, КНР) зафиксировали необычный инцидент, произошедший 8 мая, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Четвероногий обитатель китайского населённого пункта пережил не самые приятные моменты в своей жизни, когда отлетевшее от грузовика колесо устремилось за ним вдогонку. Впрочем псу повезло и он успел отбежать в сторону, а огромная покрышка перевернула попавшийся на пути мотороллер и остановилась, ударившись о чёрный седан.