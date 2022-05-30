Netflix подтвердил отключение в России

Стриминговый сервис Netflix подтвердил отключение платформы на территории России. Об этом в понедельник компания сообщила агентству AFP, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Представитель сервиса назвал такую меру "реализацией ухода с российского рынка", объявленного в начале марта. Он добавил, что компания дожидалась окончания платежного цикла - пока не закончится действие всех ранее оформленных в РФ предоплаченных подписок - для окончательной блокировки сервиса в России.

27 мая Netflix стал недоступен российским пользователям без подключения к VPN-сервисам: не работают приложения для смартфонов, телевизоров и компьютеров, недоступна также и веб-версия. Роскомнадзор в этот же день заявил, что никаких ограничительных мер в отношении видеоплатформы со стороны ведомства не принималось.

Netflix 6 марта заявил, что приостанавливает свою работу на территории России в связи с событиями вокруг Украины. Ранее руководство компании также сообщило, что Netflix не будет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства РФ.