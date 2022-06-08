В Австралии заявили о "салатном кризисе"

Оптовые поставщики свежих овощей и зелени Австралии заявили о "салатном кризисе" в стране, поскольку пришедшие вслед за ливнями холода уничтожили практически весь урожай листового салата на континенте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В феврале ливни и вызванное ими наводнение не позволили производителям должным образом подготовиться к сезону посадки осенних и озимых культур, а наступившие в конце мая холода уничтожили весь урожай листового салата.

"Сырость и дожди на юго-востоке Квинсленда привели к тому, что производители потеряли урожай, а когда они пытались посадить следующий, наступили морозы. В итоге зелень и листовой салат оказались в дефиците и сегодня продаются по цене, в три или четыре раза превышающей обычную", - рассказал оптовый поставщик фруктов и овощей Энтони Джозеф.

По оценкам торговой палаты штата Новый Южный Уэльс, поставки свежей зелени в магазины региона сократились на 80% и цена листового салата, такого как айсберг или латук, выросла до 12 австралийских долларов (14,7 маната - ред.) с прежних 3,5 австралийского доллара (4,3 маната - ред.). Сетевые рестораны и предприятия общепита предложили потребителям "привыкнуть к тому, что в бутербродах и бургерах вместо салата будет капуста".

"Мы столкнулись с нехваткой салата у местных фермеров и <...> в ближайшее время будем использовать капусту вместо него", - сообщили клиентам владельцы сети ресторанов быстрого питания KFC.

У австралийцев, привыкших завтракать и обедать в ресторанах быстрого питания, эти объявления вызвали негодование, однако большинство клиентов предпочли смириться с капустой в блюдах, но не платить за сендвичи больше.

В крупных супермаркетах посетители начали воровать листья салата, отрывая их от кочнов и складывая в сумки. Эксперты предупреждают, что австралийцам стоит подготовиться к дефициту целого ряда свежих овощей, таких как стручковый перец, шпинат, репчатый лук, огурцы, капуста, цукини, фасоль, помидоры и брокколи. Фермеры же говорят, что ждать улучшения ситуации ранее чем через три месяца - когда в Австралию вернется тепло - не нужно.