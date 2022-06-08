Мэттью Макконахи призвал ограничить свободное ношение оружия

Мэттью Макконахи призвал американских законодателей ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия после трагедии в техасском городе Ювальде, откуда родом оскароносный актёр, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Выступая в Белом доме по приглашению Джо Байдена, он поддержал высказанное ранее американским президентом предложение запретить продажу штурмовых винтовок людям моложе 21 года.

24 мая 18-летний Сальвадор Рамос открыл огонь в начальной школе в Техасе, от рук убийцы погибли 19 школьников и двое учителей. Сам он был застрелен полицейскими.

С тех пор американская НКО Gun Violence Archives насчитала более 20 подобных преступлений по всей стране.