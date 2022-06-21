В тюрьмах Ирландии устанавливают стационарные телефоны для заключенных

Более 800 стационарных телефонов установили в тюремных камерах в Ирландии в этом году, и ведется дальнейшая работа по расширению удобства для каждого заключенного, передает Day.Az со ссылкой на Красная весна.

Четыре из 12 мест содержания под стражей в Ирландии теперь имеют аналоговый телефон в каждой камере, что означает, что заключенные в тюрьмах Каслри, Кловерхилл, Лимерик и Мидлендс могут совершать телефонные звонки, не выходя из своих комнат.

На сегодняшний день покупка и установка оборудования обошлись в общей сложности в 1,1 млн евро, и предполагается, что к концу этого года заключенные в Корке, Портлуазе, Уитфилде и Центре Дохас также смогут пользоваться "внутренней телефонной связью".

В настоящее время телефон разрешает только исходящие звонки, хотя представитель Ирландской тюремной службы (IPS) заявил, что в будущем может быть рассмотрена система "дозвона".

Он охарактеризовал проект как "очень позитивную инициативу", которая принесет большую пользу тем, кто находится в пенитенциарной системе, как сейчас, так и в будущем, сославшись на важность поддержания семейных отношений.

Однако в Ирландии по-прежнему сохраняются строгие ограничения на использование заключенными телефонов. Они могут звонить только на утвержденные номера, их звонки записываются, а частота и продолжительность ограничены.