Часы Гитлера продали на аукционе

Аукционный дом Alexander Historical Auctions продал наручные часы, принадлежавшие лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, за более чем 1,1 млн долларов, что вызвало критику еврейских организаций, передает Day.Az со ссылкой на Европейская правда.

На золотом корпусе часов изображены орел, свастика и инициалы лидера немецких нацистов. Сумма, за которую продали лот, оказалась значительно ниже стартовой цены: за аксессуар рассчитывали выручить от двух до четырех миллионов долларов.

Часы владелец аукционного дома получил от дальнего родственника французского солдата, укравшего его из летнего дома Гитлера в Баварии в мае 1945 года.

Еще до начала торгов организаторы подверглись резкой критике. Европейская ассоциация еврейских организаций призвала отменить аукцион, заявив, что "продавать такие предметы - отвратительно".

Кроме часов Гитлера, на аукционе Alexander Historical Auctions продали и ряд других артефактов нацистской эпохи: за имперского орла, предположительно находившегося в рейхсканцелярии в Берлине, заплатили 200 000 долларов. Бронзовый бювар, на котором Гитлер якобы подписал Мюнхенское соглашение 1938 года о "присоединении" населенных немцами приграничных территорий Чехословакии к нацистской Германии приобрели за 290 000 долларов.

В 2017 году аукционный дом Alexander Historical Auctions уже выставлял на торги красный телефон Гитлера, найденный в бункере фюрера в Берлине после окончания войны, за 243 000 долларов. Это также подверглось жесткой критике.