Ураган "Фиона" настиг Доминикану
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Ураган "Фиона" настиг Доминикану. Мощнейший ветер ломал деревья, сносил крыши домов и вырывал куски асфальта с дорог. Из-за проливных дождей начались потопы. Несколько ключевых магистралей оказались заблокированными.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате удара стихии эвакуированы 800 человек, как минимум один человек погиб. Власти призывают население оставаться дома.