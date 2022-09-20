https://news.day.az/world/1496792.html Ураган "Фиона" настиг Доминикану - ВИДЕО
Ураган "Фиона" настиг Доминикану. Мощнейший ветер ломал деревья, сносил крыши домов и вырывал куски асфальта с дорог. Из-за проливных дождей начались потопы. Несколько ключевых магистралей оказались заблокированными.
Ураган "Фиона" настиг Доминикану - ВИДЕО
Ураган "Фиона" настиг Доминикану. Мощнейший ветер ломал деревья, сносил крыши домов и вырывал куски асфальта с дорог. Из-за проливных дождей начались потопы. Несколько ключевых магистралей оказались заблокированными.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате удара стихии эвакуированы 800 человек, как минимум один человек погиб. Власти призывают население оставаться дома.
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