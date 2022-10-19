Десятки погибших в Южном Судане

По меньшей мере 27 человек убиты в текущем месяце на северо-востоке Южного Судана в межобщинных столкновениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду губернатор штата Верхний Нил Абудхок Аньянг.

"В ходе вооруженных стычек погибли 24 человека, еще трое утонули в реке, спасаясь от насилия", - цитирует его южноафриканская радиостанция SABC. По словам губернатора, нападающие пришли из соседнего штата Джонглей с тем, чтобы захватить ряд нефтеносных участков.