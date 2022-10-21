Норвежский стартап превращает песок пустыни в плодородную почву за семь часов

Основатели стартапа Desert Control из Норвегии утверждают, что их проект способен превратить песок пустыни в плодородную почву всего за семь часов, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказали сотрудники компании, секретным ингредиентом в процессе превращения является наноглина, изобретенная в начале 2000-х годов норвежским ученым Кристианом Олесеном. Она вступает в связь с частицами песка и образует влагоудерживающую почву.

Desert Control нацелена на ОАЭ, где около 90 процентов продуктов привозят из-за рубежа, потому что выращивать что-либо в этой пустынной среде очень сложно. Стоимость стартапа колеблется от $2 до 5$ за квадратный метр, что довольно не дешево, учитывая огромные площади, необходимые под сельскохозяйственные проекты.

"Если они смогут снизить цену и сделать ее доступной для стран с наименьшим доходом, это может оказать огромное влияние на продовольственную безопасность и способность многих из этих стран использовать свои собственные культуры", - считают эксперты.