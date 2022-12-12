Как минимум, три человека погибли в результате стрельбы в австралийском штате Квинсленд, среди погибших два сотрудника полиции. Об этом в понедельник сообщает австралийская вещательная корпорация ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в понедельник в сельской местности в 300 километрах к западу от города Брисбен.

Четверо полицейских приехали к дому в населенном пункте Виамбилла в рамках расследования дела о пропавшем жителе штата Новый Южный Уэльс. Вскоре неизвестные открыли по ним огонь. Двое служащих погибли на месте, один полицейский получил касательное пулевое ранение и находится в больнице. Также погиб местный житель.

В настоящее время проводится полицейская операция по поиску подозреваемых, не уточняется, вел ли стрельбу один человек или группа лиц. Местным жителям рекомендовано не покидать дома.

Региональные и центральные власти выразили соболезнования семьях погибших в результате инцидента.