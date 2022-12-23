ЕС утвердил динамический потолок цен на газ

Евросоюз утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (примерно 1,85 тыс. евро за 1 тыс. куб. м). Эта мера начнет действовать 15 февраля 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в четверг на сайте Совета ЕС.

"Совет официально принял постановление, устанавливающее механизм корректировки рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен", - говорится в заявлении.