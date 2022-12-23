https://news.day.az/world/1522155.html ЕС утвердил динамический потолок цен на газ
ЕС утвердил динамический потолок цен на газ
Евросоюз утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (примерно 1,85 тыс. евро за 1 тыс. куб. м). Эта мера начнет действовать 15 февраля 2023 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в четверг на сайте Совета ЕС.
"Совет официально принял постановление, устанавливающее механизм корректировки рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен", - говорится в заявлении.
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