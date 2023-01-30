В Японии скаковая лошадь без жокея выиграла гонку

В Японии скаковая лошадь выиграла забег, несмотря на то, что всю гонку бежала без жокея, пишет Oddity Central. Правда, судьи такую победу не засчитали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, как пишут СМИ, жокей в начале гонки потерял равновесие и упал с лошади. Как правило, при подобных инцидентах лошадь сбивается с курса и самостоятельно покидает беговую дорожку, но на этот раз животное продолжило бежать, обгоняя других участников.

В итоге лошадь без наездника первой пересекла финишную черту, но судьи аннулировали ее результат и дисквалифицировали. По правилам соревнования жокей должен оставаться в седле до конца забега. Впрочем, пользователи соцсетей с таким решением не согласились и считают, что животное достойно медали.