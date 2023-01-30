На Бразилию обрушились сильные грозы и ливни
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После 40-градусной жары на город Такуара, находящийся в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, обрушились сильные грозы, с ливнями и шквалистым ветром. В городе сформировались дождевые паводки, повалено множество деревьев, сорваны крыши с домов. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.