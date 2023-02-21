Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности

Китай во вторник опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, текст распространило агентство Xinhua.

Как указывается в документе, поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие глобальному развитию и процветанию должно стать стремлением всех стран.

Отмечается, что инициатива направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, поощрение совместных международных усилий по обеспечению большей стабильности и определенности в нестабильную и меняющуюся эпоху для того, чтобы содействовать прочному миру и развитию во всем мире.

Инициатива глобальной безопасности была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2022 года.