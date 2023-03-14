Необычное взимание штрафа в Китае

В Китае теперь так. Если ты пересек улицу в неположенном месте, система распознавания лиц тут же выведет тебя на публичную доску позора, а попутно автоматически подключится к твоей банковской карте и снимет со счета сумму штрафа. Все это - без твоего ведома и участия.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.