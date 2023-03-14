https://news.day.az/world/1546045.html Необычное взимание штрафа в Китае - ВИДЕО
Необычное взимание штрафа в Китае - ВИДЕО
В Китае теперь так. Если ты пересек улицу в неположенном месте, система распознавания лиц тут же выведет тебя на публичную доску позора, а попутно автоматически подключится к твоей банковской карте и снимет со счета сумму штрафа. Все это - без твоего ведома и участия.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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