ВМС США заявили, что их эсминец не нарушил норм международного права в Южно-Китайском море

"Американский эсминец Milius действовал у Парасельских островов в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом, его миссия состояла в обеспечении свободы судоходства".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Седьмого флота ВМС США.

"24 марта эсминец с управляемым ракетным оружием Milius класса Arleigh Burke в соответствии с международным правом отстаивал права судоходства и свободы в Южно-Китайском море вблизи Парасельских островов. По завершении операции Milius вышел из зоны чрезмерных притязаний и продолжил операции в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении.

Военные утверждают, что проводили операцию "по обеспечению свободы судоходства" (FONOP) с целью поддержки "права, свободы и законного пользования морем", а также для того, чтобы оспорить "ограничения на мирный проход кораблей, введенные Китайской Народной Республикой (КНР), Тайванем и Вьетнамом" и оспорить "претензии КНР на прямые исходные линии, окружающие Парасельские острова".

"Незаконные и масштабные притязания в Южно-Китайском море представляют серьезную угрозу свободе мореплавания, в том числе свободе судоходства и пролета, свободной торговле и беспрепятственной коммерции, а также свободе экономических возможностей для прибрежных стран Южно-Китайском моря", - отметили в Седьмом флоте ВМС США.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в четверг на брифинге заявил, что эсминец США незаконно вошел в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша (Парасельские острова).