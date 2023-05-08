Желающий попасть в Россию француз снес польский шлагбаум на границе

Гражданин Франции снес польский шлагбаум по пути в Россию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, мужчина дважды пытался попасть на территорию РФ, несмотря на препятствия погранслужбы. Жителя ЕС остановили в связи с отсутствием необходимых документов. Пограничники задержали мужчину и выписали ему штраф в размере $240. Француз утверждает, что очень хочет жить в России.