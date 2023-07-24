Армянин-"житель небесного Иерусалима" устроил погром в мечети в России

В Красноярске армянин устроил погром в местной мечети - разбил молотком окна, двери и минбар (кафедра в соборной мечети). Сделал он это, потому что здание "стояло в проклятом месте и там обитали злые духи". Себя неадекват назвал "жителем небесного Иерусалима", передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что 27-летний Вареш Арцунян ворвался в Соборную мечеть Красноярского края сегодня утром, 24 июля. Перед нападением он подпер доской запасной выход, а затем стал молотком бить окна, цветы, двери, а также минбар. Посетители мечети пытались остановить нападавшего, но в ответ тот проявил агрессию и попытался напасть на старика. В ходе произошедшего пострадавших нет.