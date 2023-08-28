Турция и ООН пытаются привести Россию за стол переговоров

Анкара и ООН прорабатывают возможности для проведения переговоров с технической делегацией России в Стамбуле по зерновой сделке, готовят конкретные предложения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщил источник, участвующий в переговорном процессе.

Ранее о возможности проведения трехсторонних переговоров Турции, ООН и России по зерновой сделке сообщила газета Milliyet.

"Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Готовим конкретные предложения для обсуждения. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается", - сообщил собеседник агентства.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

Ранее мы писали о том, что Лавров встретится с генсеком ООН.