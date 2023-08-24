Лавров встретится с генсеком ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в четверг и обсудит тему зерновой сделки. Как передает Day.Az, его слова приводят российские СМИ.

"Запад лишь призывает нас поддержать предложения ООН, а предложения ООН - я буду сегодня сегодня встречаться с генеральным секретарем, я поговорю с ним об этом", - сказал Лавров на пресс-конференции после саммита БРИКС в ЮАР, отвечая на вопрос о том, видит ли РФ готовность со стороны Запада выполнять свои обязательства в рамках зерновой сделки.

Предложения ООН, подчеркнул министр, вносившиеся в мае и начале июня, заключались в том, чтобы Россия выполняла свою часть стамбульских договоренностей, но в ответ за это Запад только обещал "начать разговор" о выполнении требований России, в том числе возврата Россельхозбанка в систему SWIFT.

Ранее мы писали о том, что Турция и ООН готовят предложения по зерновой сделке.

