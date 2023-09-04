ВОЗ объявила о расширении партнерства для улучшения доступа к данным по COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о расширении партнерства для улучшения доступа к технологиям, знаниям и клиническим данным по вирусу COVID-19, подчеркнув, что борьба с этим вирусом должна продолжаться.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Новости ООН, партнерство, получившее название C-TAP, было запущено в 2020 году с целью содействия своевременному, равноправному и недорогому доступу к медицинским продуктам для борьбы с COVID-19 на основе прозрачных и неэксклюзивных лицензионных соглашений, ориентированных на общественное здравоохранение. "COVID-19 не исчезнет, и мир будет продолжать нуждаться в инструментах для его профилактики, тестирования и лечения", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По состоянию на 16 августа в мире зарегистрировано 769 806 130 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, включая 6 955 497 смертей, и введено почти 13,5 миллиарда доз вакцины.

В Азербайджане до сегодняшнего дня выявлено 832 тысячи 182 случая заражения коронавирусной инфекцией, 10 тысяч 300 человек скончались. Общее количество введенных доз вакцины в стране составляет 13 миллионов 968 тысяч 927.