https://news.day.az/world/1594991.html Турция подготовила новый пакет предложений по возобновлению зерновой сделки
Турция подготовила новый пакет предложений по возобновлению зерновой сделки
Турция подготовила новый набор инициатив с целью возобновления черноморской зерновой инициативы и надеется на его положительное рассмотрение. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам прошедших в Сочи переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы подготовили новый пакет предложений [по возобновлению зерновой сделки], надеемся на достижение положительного результата", - сказал он.
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