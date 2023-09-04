Турция подготовила новый пакет предложений по возобновлению зерновой сделки

Турция подготовила новый набор инициатив с целью возобновления черноморской зерновой инициативы и надеется на его положительное рассмотрение. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам прошедших в Сочи переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы подготовили новый пакет предложений [по возобновлению зерновой сделки], надеемся на достижение положительного результата", - сказал он.