В России назвали стоимость затрат на постройку АЭС "Аккую" в Турции

Общий объем инвестиций России в строительство АЭС "Аккую" в Турции оценивается примерно в $23-24 миллиарда долларов. Об этом заявил руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в городе Саров, передает Day.Az.

Во время этой встречи Владимир Путин также обсудил стоимость проекта строительства атомной электростанции в Египте, оценив ее в $25 миллиардов, и уточнил у Лихачева, что составят ли затраты в Турции $17 миллиардов. Лихачев сказал, что в Турции ожидается затраты в размере $23-24 миллиардов.

Отметим, что ранее стоимость строительства АЭС "Аккую" в Турции оценивалась примерно в $20-22 миллиарда долларов. Также важно отметить, что Россия рассматривает возможность строительства второй атомной электростанции, "Синоп", в Турции, что было объявлено в рамках переговоров между президентами России и Турции.