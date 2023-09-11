Хакан Фидан прибыл с визитом в Казахстан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в понедельник прибыл с официальным визитом в Казахстан.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

В ходе визита запланированы переговоры между министрами иностранных дел двух стран. Затем главы МИД выступят с заявлениями для прессы.