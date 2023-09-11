https://news.day.az/world/1596709.html Хакан Фидан прибыл с визитом в Казахстан - ФОТО
Хакан Фидан прибыл с визитом в Казахстан - ФОТО
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в понедельник прибыл с официальным визитом в Казахстан.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.
В ходе визита запланированы переговоры между министрами иностранных дел двух стран. Затем главы МИД выступят с заявлениями для прессы.
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