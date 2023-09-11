Всемирный банк выделит Турции $35 млрд

Всемирный банк (ВБ) планирует предоставить Турции пакет помощи в размере $35 млрд для реализации среднесрочной экономической программы. Об этом сообщил в эфире телеканала NTV глава Минфина республики Мехмет Шимшек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас с главой нашего Центробанка была долгая встреча с президентом Всемирного банка. Мы рассказали о нашей программе. В ВБ сообщили, что выделят еще $18 млрд в дополнение к уже запланированным $17 млрд на поддержку нашей программы. В общей сложности Турции будет предоставлен пакет помощи от ВБ на сумму $35 млрд", - сообщил он. Власти Турции на прошлой неделе обнародовали комплексную программу, рассчитанную на три года и направленную на исправление кризисных явлений в экономике страны.

Шимшек отметил, что одним из основных компонентов среднесрочной программы Анкары является эффективная борьба с инфляцией. "Программа вернет инфляцию на разумный уровень, к однозначным цифрам. Это важнейшая цель - снизить инфляцию до однозначных цифр в течение трех лет. Это трудно, но возможно", - сказал он.

Инфляция по итогам 2023 года в Турции может превысить 65%. Однако согласно программе правительства, в 2024 году она должна составить 33% и постепенно падать до 8,6% в 2026 году.