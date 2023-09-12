В Стамбуле пройдет форум по логистике и перевозкам

13-14 сентября в Стамбуле пройдет форум по мультимодальным перевозкам и логистике с участием представителей стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ОТГ.

Согласно информации, целью мероприятия является развитие партнерских отношений и содействие устойчивости глобальных цепочек поставок, уделяя особое внимание развитию маршрутов мультимодальных перевозок по Центральному и Южному коридорам.

Участники обсудят стратегии развития инфраструктуры, модернизации и наращивания потенциала, включая инвестиционные возможности и модели финансирования.