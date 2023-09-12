https://news.day.az/world/1597173.html Глава Форин-офиса посетит Турцию
Глава Форин-офиса посетит Турцию
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посетит Турцию с 13 по 14 сентября 2023 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщил МИД Турции.
Было отмечено, что на встречах, которые пройдут в рамках визита, будут обсуждаться актуальные региональные и международные вопросы, а также двусторонние отношения.
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