Глава Форин-офиса посетит Турцию

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посетит Турцию с 13 по 14 сентября 2023 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщил МИД Турции.

Было отмечено, что на встречах, которые пройдут в рамках визита, будут обсуждаться актуальные региональные и международные вопросы, а также двусторонние отношения.