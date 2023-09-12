Турция никогда не прекратит борьбу за новую конституцию

Турция никогда не прекратит прилагать усилия и вести борьбу за новую конституцию.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В мире столько же конституций, сколько стран представлено в Организации Объединенных Наций. Каждая страна подготовила отдельную конституцию в соответствии со своей историей, политической, социальной и культурной структурой.

Наш конституционный опыт насчитывает 200 лет. С 1980 года наша конституция является пережитком переворота. Естественно, текст конституции не является неизменным. К примеру, текст конституции США менялся 27 раз, но она все равно может удовлетворить потребности страны.

Есть также государства, которые далеки от демократии. У нас есть и ответственность, и обещание перед нацией. Поэтому вопрос о новой конституции всегда стоит в основе нашей повестки дня", - сказал Эрдоган.