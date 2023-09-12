США повысили прогноз цены Brent на 2023 год

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году - до $84,46 за баррель против $82,62 в предыдущем прогнозе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации министерства.

Ведомство также ожидает, что добровольное снижение добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки (б/с) приведет к снижению мировых запасов нефти, что повлечет за собой увеличение мировых цен на нефть. Как отмечается в отчете, цена Brent в IV квартале увеличится в среднем до $93 за баррель, а в 2024 году котировки составят в среднем $88 за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $79,65 за баррель в 2023 году и $83,22 за баррель в 2024 году.

Минэнерго США рассчитывает, что мировые запасы нефти, сократятся на 0,2 млн б/с в четвертом квартале 2023 года на фоне продления добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией. Минэнерго США прогнозирует, что производство нефти в мире вырастет в 2023 году на 1,2 млн б/с и в 2024 году на 1,7 млн б/с, несмотря на недавнее добровольное снижение добычи со стороны ОПЕК+. При этом в 2023 году рост добычи в странах "не ОПЕК" может составить 2 млн б/с, и 1,3 млн б/с в 2024 году.

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 20 тыс. баррелей - до 12,78 млн баррелей в сутки (б/с), что на 890 тыс. б/с больше, чем в 2022 году. Ожидаемые объемы добычи в 2024 году составляют 13,16 млн б/с (+70 тыс. б/с к предыдущей оценке).