Застрявшего в пещере на две недели мужчину спасли в Турции - ВИДЕО
Американский спелеолог две недели провел в пещере на юге Турции, он не мог выбраться из-за плохого самочувствия. Для спасения мужчины пришлось организовать спасательную операцию, в которой принимало участие 200 человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Исследователь спустился под землю на километровую глубину и внезапно почувствовал резкую боль, у него открылось желудочное кровотечение. Но мужчина успел передать сигнал о помощи.
"Единственное чувство, которое, по-моему, я испытывал в пещере это вопрос: "Выживу ли я?" Буквально это мелькало у меня в голове", - рассказал спелеолог Марк Дикки.
Для спасения спелеолога приехали специалисты из нескольких стран. Им пришлось использовать взрывчатку, чтобы добраться до умирающего американца. Медики сделали переливание крови прямо в пещере, чтобы спасти ему жизнь. Сложнейшая операция закончилась успешною. Сейчас исследователь в порядке и под присмотром врачей.
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