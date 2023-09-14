Застрявшего в пещере на две недели мужчину спасли в Турции

Американский спелеолог две недели провел в пещере на юге Турции, он не мог выбраться из-за плохого самочувствия. Для спасения мужчины пришлось организовать спасательную операцию, в которой принимало участие 200 человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Исследователь спустился под землю на километровую глубину и внезапно почувствовал резкую боль, у него открылось желудочное кровотечение. Но мужчина успел передать сигнал о помощи.

"Единственное чувство, которое, по-моему, я испытывал в пещере это вопрос: "Выживу ли я?" Буквально это мелькало у меня в голове", - рассказал спелеолог Марк Дикки.

Для спасения спелеолога приехали специалисты из нескольких стран. Им пришлось использовать взрывчатку, чтобы добраться до умирающего американца. Медики сделали переливание крови прямо в пещере, чтобы спасти ему жизнь. Сложнейшая операция закончилась успешною. Сейчас исследователь в порядке и под присмотром врачей.