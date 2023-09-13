В Турции обвалилась шахта

В результате обрушения шахты, расположенной в районе Эрегли турецкой провинции Зонгулдак, погиб один человек.

Как сообщает Day.Az, губернатор Зонгулдака Осман Гаджибекташоглу сообщил NTV, что трех из четырех человек, оказавшихся под завалами, удалось спасти. Двое спасенных рабочих находятся в тяжелом состоянии.

"Обрушение произошло на участке, где работали 4 человека. 3 из них были спасены. На момент обрушения на шахте работали 280 человек. 276 рабочих покинули шахту после обвала", - сообщил губернатор.

Осман Хаджибекташоглу добавил, что взрыва или пожара на шахте не было, а причина обрушения выясняется.

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции сообщило, что в результате обрушения погиб шахтер.