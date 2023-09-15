Тюркский мир с сильными традициями государственности переживает новое возрождение.

Как сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 10-м конгрессе Всемирного турецкого делового совета.

"Тюркский мир с сильными традициями государственности переживает новое возрождение и открыт для развития. Мы постоянно работаем над укреплением наших культурных, исторических, экономических и политических связей. Мы откроем новую эру для наших братьев и сестер как в нашей стране, так и в диаспоре. Нам всем нужно больше работать вместе. Я верю, что такие платформы, как этот конгресс, вызовут социальную волну. Я не сомневаюсь, что в краткосрочной перспективе мы добьемся хороших результатов", - сказал Эрдоган.

Отметим, что сегодня в Стамбуле открылся 10-й конгресс Всемирного турецкого делового совета.