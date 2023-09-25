Экоактивисты пытались сорвать Берлинский марафон

Активисты движения "Последнее поколение" незадолго до старта Берлинского марафона разлили на трассе оранжевую краску. Полиция задержала участников протеста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, участники движения "Последнее поколение" попытались сорвать проведение Берлинского марафона. Буквально за несколько минут до старта экоактивисты выбежали на дорогу с ведрами оранжевой краски и начали ее разливать.

Полиция задержала несколько протестующих. Ранения получил сотрудник службы безопасности.

В забеге на 42 километра 195 метров принимали участие почти 48 тысяч атлетов из 156 стран.

У мужчин выиграл кениец Элиуд Кипчоге. У женщин с мировым рекордом победила эфиопка Тигист Ассефа.