Стрельба в ресторане в центре Москвы
Стрельба произошла в ресторане в центре Москвы, пострадали четыре человека. Их госпитализировали.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями", - сказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что стрельбу открыл один из посетителей, он был в нетрезвом состоянии.
В прокуратуре сообщили, что мужчина задержан.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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