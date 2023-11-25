Китай вытеснил эсминец США

Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, вошедший в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

"Китайские военные вытеснили американский ракетный эсминец USS Hopper после того, как он незаконно вторгся в территориальные воды Китая у островов Сиша в Южно-Китайском море", - сообщил телеканал.

Отмечается, что китайская армия задействовала военно-морские и военно-воздушные силы для отслеживания, мониторинга и предупреждения иностранного судна.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!