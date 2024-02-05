В Германии предложили создать новый военный союз

В Германии предложили создать новый независимый от США военный союз.

Глава федеральной земли Гессен, которая является одним из крупных экономических центров Германии, Борис Райн предложил Европе создать свой собственный военный союз без участия США, передает Day.Az.

Он отметил, что для целей сдерживания и "устрашения" России можно использовать ядерный арсенал.

"Поэтому мы хотим сильного европейского союза по безопасности - с общей обороной, европейским ядерным зонтиком, безопасными границами и защитой нашей критической инфраструктуры", - сказал он.

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