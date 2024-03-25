Мужчина спас 15 человек из «Крокуса», пробив стену ножками от стульев

Инженер-строитель Олег Уколов спас 15 человек во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", пробив кирпичную стену. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

45-летний мужчина пришел на концерт вместе с другом. Услышав выстрелы, он побежал наверх. О.Уколов сумел вывести из задымленных коридоров 12 человек, позднее к группе присоединились еще трое, которые прятались в подсобке.

В подсобке инженер нашел пожарный гидрант и стал обливать людей водой, чтобы можно было дышать в дыму через вещи.

"Дальше проявил профессиональную смекалку - начал стучать по стенам, дабы найти самый тонкий кирпичный слой. Нашел и пробил его ножками от офисных стульев, которые хранились в подсобке", - пишет Mash.

Убедившись, что за стеной нет открытого горения, мужчина вывел людей, после чего они встретили спасателей.

"По пути к машинам скорой помощи Олег увидел раненого, взял его под руки вместе со спасателем и донес пострадавшего до врачей", - говорится в материале.

Отметим, что, по последним данным, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 137 человек.

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