В Смоленской области России обрушился мост.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по предварительной информации, в результате обрушения моста в городе Вязьма Смоленской области один человек погиб и пять человек (в том числе один ребенок) получили ранения.

Газопровод, проходящий по этой территории, также поврежден. Причины обрушения моста пока неизвестны.

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