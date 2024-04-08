https://news.day.az/world/1650723.html В России обрушился мост, есть погибший и раненые
В России обрушился мост, есть погибший и раненые
В Смоленской области России обрушился мост.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по предварительной информации, в результате обрушения моста в городе Вязьма Смоленской области один человек погиб и пять человек (в том числе один ребенок) получили ранения.
Газопровод, проходящий по этой территории, также поврежден. Причины обрушения моста пока неизвестны.
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