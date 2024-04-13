https://news.day.az/world/1651801.html Байден прервал выходной из-за событий на Ближнем Востоке
Байден прервал выходной из-за событий на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден прервал выходной из-за событий на Ближнем Востоке.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на западные СМИ, политик покинул резиденцию с командой по национальной безопасности.
До этого Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.
В настоящее время захваченный контейнеровоз направляется в территориальные воды Ирана. По информации агентства, судно шло под португальским флагом, а его собственником выступает израильская компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяля Офера.
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