https://news.day.az/world/1651810.html Пентагон заявил, что Израиль может рассчитывать на поддержку США в защите от атак Ирана
Пентагон заявил, что Израиль может рассчитывать на поддержку США в защите от атак Ирана
Министр обороны США Ллойд Остин заявил израильскому коллеге Йоаву Галанту в телефонному разговоре, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в защите от атак со стороны Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
Министр Остин четко обозначил, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США, чтобы защититься от любых атак со стороны Ирана и его прокси в регионе, - говорится в сообщении.
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