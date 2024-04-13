Пентагон заявил, что Израиль может рассчитывать на поддержку США в защите от атак Ирана

Министр обороны США Ллойд Остин заявил израильскому коллеге Йоаву Галанту в телефонному разговоре, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в защите от атак со стороны Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Министр Остин четко обозначил, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США, чтобы защититься от любых атак со стороны Ирана и его прокси в регионе, - говорится в сообщении.

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