Израильские истребители нанесли удары по целям "Хезболлах" на юге Ливана

Израильские истребители нанесли удары по ряду военных целей шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по ряду военных объектов "Хезболлах" в районах Тайр-Харфа, Альма-эль-Хаеб и Ярине на юге Ливана", - говорится в заявлении.

"Ранее сегодня было зафиксировано несколько противотанковых ракет, выпущенных из Ливана [по израильской территории]", - добавили в пресс-службе. Кроме того, в районе Кфар-Блюма упал БПЛА "Хезболлах", прилетевший из Ливана, о пострадавших не сообщалось, продолжили военные.

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