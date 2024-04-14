https://news.day.az/world/1651816.html Израиль временно закроет воздушное пространство страны
Израиль временно закроет воздушное пространство страны
Израиль закрывает воздушное пространство страны с 01:00 14 апреля на фоне ожидаемой атаки Ирана.
Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Аэропорт Бен-Гурион будет закрыт на три часа.
Ранее сообщалось, что Иран атаковал беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) территорию Израиля. Кроме того, системы обороны и нападения израильских Военно-воздушных сил (ВВС) приведены в готовность, в небо подняты десятки самолетов.
13 апреля США предупредили о возможной атаке Ирана на Израиль. Уточнялось, что это может произойти утром 14 апреля.
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