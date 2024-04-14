США готовятся к "крупному нападению" Ирана на Израиль

Администрация президента США Джо Байдена готовится к "крупному нападению" Ирана на Израиль, целями будут объекты правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на американских чиновников.

Вашингтон считает, что Иран выпустил более 100 беспилотников, десятки крылатых ракет по объектам израильского правительства. Чиновник отметил, что США и Израиль тесно координируют действия по защите еврейского государства.

В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля.

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