Байден сказал, откуда осуществлялись атаки на Израиль

Атак Ирана на американские войска или объекты на Ближнем Востоке во время удара Тегерана по Израилю зафиксировано не было.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил президент США Джо Байден.

Он подчеркнул, что США тем не менее намерены оставаться бдительными. "И хотя сегодня мы не видели нападений на наши силы или объекты, мы сохраним бдительность ко всем угрозам и без колебаний примем все необходимые меры для защиты наших людей", - говорится в заявлении американского президента, распространенном пресс-службой Белого дома.

Лидеры стран Группы семи (G7) проведут в воскресенье переговоры с целью скоординировать дипломатический ответ в связи с атакой Ирана на Израиль. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном в субботу Белым домом.

"Завтра (в воскресенье - прим. ТАСС) я соберу своих коллег - лидеров стран G7, чтобы скоординировать согласованный дипломатический ответ на дерзкое нападение Ирана. Моя команда будет взаимодействовать со своими коллегами по всему региону. И мы будем поддерживать тесный контакт с лидерами Израиля", - подчеркнул глава государства.

В субботу атаки на Израиль осуществлялись с территорий Ирана, Йемена, Сирии и Ирака - Байден.

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